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Мойес отреагировал на слухи о возвращении в "Эвертон"

Шотландский специалист Дэвид Мойес отреагировал на слухи, согласно которым он может вновь возглавить "Эвертон".

Наставник ливерпульцев Марку Силва находится на грани увольнения после провального старта. Тем не менее пока Мойес, возглавлявший "Эвертон" более 11 лет, отказался давать какие-либо комментарии.

"Я никогда не говорю о работе, когда в клубе есть другой тренер. Это моя позиция, не хочу оказывать лишнее давление на коллег, которые и так сталкиваются с постоянными слухами.

Но, конечно, "Эвертон" остаётся для меня клубом, за который я переживаю. Мне близок "Эвертон", я провёл в клубе 11,5 лет. Очень рад, что они обыграли "Вест Хэм". Когда я возглавлял клуб, мы всегда были конкурентоспособными, практически всё время финишировали в еврокубковой зоне", — цитирует Мойеса talkSPORT.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Мойес Эвертон АПЛ
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