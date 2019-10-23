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"Реал" отказал "Арсеналу" в выкупе Себальоса

Лондонский "Арсенал" хочет оставить у себя на постоянной основе полузащитника Даниеля Сьоса, арендованного у мадридского "Реала".

Как сообщает El Desmarque, "канониры" сделали "сливочным" предложение о выкупе 23-летнего футболиста за ? 25 млн (€ 29 млн), однако "Королевский клуб" ответил отказом.

Ранее сообщалось, что Сьос не хочет возвращаться в "Реал" по истечении аренды следующим летом. Более того, по информации СМИ, хавбек уже связался с президентом "сливочных" Флорентино Пересом и попросил его оформить трансфер в "Арсенал".

Сьос перешёл в "Реал" в 2017 году из "Бетиса". Мадридцы заплатили за него € 16,5 млн.

В нынешнем сезоне Даниель принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 2 результативные передачи.

"Чемпионат"


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Теги: Реал Арсенал Себальос Ла Лига АПЛ
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