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"МЮ" рассматривает возглавлявшего "РБ Лейпциг" Рангника на пост главного тренера

Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед".

Как утверждает Sport Bild, немецкий специалист входит в список возможных кандидатов на замену Уле Гуннару Сульшеру, которого руководство "МЮ" может отправить в отставку.

Ранее сообщалось, что "Юнайтед" рассматривает на должность главного тренера Массимилиано Аллегри, покинувшего "Ювентус" летом этого года.

Кроме "РБ Лейпциг", Рангник тренировал "Шальке", "Хоффенхайм", "Ганновер", "Штутгарт" и "Ульм". Под его руководством "Шальке" в 2011 году завоевал Кубок Германии и Суперкубок страны.

Sport24


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Теги: РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед АПЛ
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