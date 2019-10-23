"МЮ" рассматривает возглавлявшего "РБ Лейпциг" Рангника на пост главного тренера

Бывший главный тренер "РБ Лейпциг" Ральф Рангник может возглавить "Манчестер Юнайтед".Как утверждает Sport Bild, немецкий специалист входит в список возможных кандидатов на замену Уле Гуннару Сульшеру, которого руководство "МЮ" может отправить в отставку.Ранее сообщалось, что "Юнайтед" рассматривает на должность главного тренера Массимилиано Аллегри, покинувшего "Ювентус" летом этого года.Кроме "РБ Лейпциг", Рангник тренировал "Шальке", "Хоффенхайм", "Ганновер", "Штутгарт" и "Ульм". Под его руководством "Шальке" в 2011 году завоевал Кубок Германии и Суперкубок страны.