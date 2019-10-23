Холдинг признался, что стал заниматься йогой благодаря DVD Райана Гиггза

Защитник "Арсенала" Роб Холдинг признался, что пример бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Райана Гиггза побудил его заниматься йогой. Гиггз, который играл до 40 лет, прежде чем завершить карьеру в 2014 году, был страстным поклонником йоги и утверждал, что она способствовала его футбольному долголетию."У нас (в "Арсенале") занимаются около шести игроков плюс Фредди Юнгберг (ассистент главного тренера). Он присоединяется и немного занимается йогой.Никто никого не заставляет. Если вы хотите заниматься, вы можете сделать это. У нас один сеанс в неделю. Я наслаждаюсь этим, поэтому я занимаюсь йогой. Занимаюсь йогой с тех пор, как перешел в «Арсенал» (летом 2016 года), уже вот четвертый год.Когда я был подростком, моя мама дала мне DVD Райана Гиггза о йоге. Йога продлила его карьеру, поэтому я подумал: знаете, если он делает это, то и я должен делать это", — цитирует Холдинга Daily Mail.