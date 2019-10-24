"Ливерпулю" грозят штрафные санкции за непристойный баннер с изображением Ориги

Liverpool aim to identify fans behind ‘highly offensive’ Divock Origi banner at Genk clash | Football | Sport https://t.co/J3AjSD8llV pic.twitter.com/Fx39yczZss — Time Post (@thetimeposts) October 23, 2019

"Ливерпуль" может столкнуться с серьезными штрафными санкциями со стороны УЕФА из-за истории с непристойным баннером, которая омрачила выездную победу красных над "Генком" (4:1) в Лиге чемпионов.Напомним, незадолго до начала матча с "Генком" фанаты "Ливерпуля" вывесили на трибунах непристойный баннер, на котором темнокожий нападающий команды Дивок Ориги был изображен стоящим рядом с кубком чемпионов и держащим в руке огромный пенис.На данный момент УЕФА ждет отчетов инспекторов по матчам, после чего начнет расследование произошедшего, утверждает The Sun. Баннер может быть сочтен расистским, поскольку пропагандирует расовый стереотип, связанный с чернокожими мужчинами.