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"Ювентус" планирует приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году

Руководство туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно 2020 года планирует приобрести одну из звёзд футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В список итальянского клуба входят нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

В услугах Мбаппе и Погба заинтересован также мадридский "Реал", а Неймара в свой состав хочет вернуть каталонская "Барселона".

Напомним, Погба ранее выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. С туринской командой 26-летний француз четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. Контракт хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Неймар Мбаппе Погба Ювентус Манчестер Юнайтед АПЛ Серия А ПСЖ Лига 1
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...
12 Астон Вилла 9 11
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14 Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон 9 10
16 Брайтон  9 9
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20 Уотфорд 9 4
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# Команда И О
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2 Интер 8 21
3 Аталанта 8 17
4 Наполи 8 16
5 Кальяри 8 14
6 Рома 8 13
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20 Сампдория 8 4
Сезон | Таблица | Календарь

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