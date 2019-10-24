"Ювентус" планирует приобрести Неймара, Мбаппе или Погба в 2020 году

Руководство туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно 2020 года планирует приобрести одну из звёзд футбола, сообщает La Gazzetta dello Sport.В список итальянского клуба входят нападающие "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе, а также полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.В услугах Мбаппе и Погба заинтересован также мадридский "Реал", а Неймара в свой состав хочет вернуть каталонская "Барселона".Напомним, Погба ранее выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. С туринской командой 26-летний француз четыре раза стал чемпионом итальянской Серии А, выиграл два Кубка и три Суперкубка страны. Контракт хавбека с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.