Бывший хавбек "Тоттенхэма": чтобы выиграть трофеи, Кейн должен перейти в "Сити"

Бывший игрок "Тоттенхэм Хотспур" Джейми О’Хара выразил мнение, что форварду "шпор" Гарри Кейну не следует переходить в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес "красных дьяволов".Недавно бывший игрок манкунианцев Рой Кин заявил, что "Юнайтед" должны приобрести форварда любой ценой."Никакого неуважения к ним, но я думаю, что сейчас "Тоттенхэм" гораздо больше подходит для того, чтобы выигрывать титулы. Поэтому, если Гарри хочет покинуть клуб, ему не следует уходить в "Юнайтед". Если такой момент наступит, то это должен быть "Манчестер Сити". Карьера Агуэро уже не на пике, а Жезус – игрок другого плана. Но не думаю, что "шпоры" отпустят его", — приводит слова О’Хары Talk Sport.В текущем розыгрыше АПЛ на счету Кейна 5 голов в 9 матчах.