Зинченко перенес операцию на колене Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты. View this post on Instagram On the way back?? A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on Oct 25, 2019 at 1:05am PDT "На пути к возвращению", — написал футболист.Во вторник полузащитник не попал в заявку "Сити" на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты" (5:1). Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball» Сегодня, 13:12 Опубликовал: Евгений Михайлов Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5