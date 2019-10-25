» » Зинченко перенес операцию на колене

Зинченко перенес операцию на колене

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты.
View this post on Instagram

On the way back??

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko_96) on



"На пути к возвращению", — написал футболист.

Во вторник полузащитник не попал в заявку "Сити" на матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Аталанты" (5:1).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зинченко Манчестер Сити АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Погба из-за травмы не сыграет с "Норвичем"
Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован
Мёнхенгладбахская "Боруссия" потроллила Смоллинга из-за пенальти в Лиге Европы
Кьеллини: Дибала — золотой мальчик, который вырос на наших глазах
Игнатьев: на игре "Локомотива" в матче со "Спартаком" может сказаться накопившаяся усталость
Ибрагимович: если я покину МЛС, никто не вспомнит, что это за лига
Стерлинг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
К. Плиев — о Кокорине и Мамаеве: когда их закрыли на два месяца, сильно удивился 1
Зинченко перенес операцию на колене
Похоже, пиво вернут на стадионы. А кому-то хотелось и водку 2
Шпрыгин: фанатская поддержка сборной России умерла
Гончаренко не уйдет из ЦСКА в этом сезоне, считают букмекеры 2
Adidas может стать техническим спонсором "Локомотива"
Уткин: проблема ЦСКА заключается в Гинере 17
"Арсенал" продлил контракт с Костадиновым
Ракицкий вошел в команду недели Лиги чемпионов по версии Whoscored
Голкипер "Краснодара" Сафонов попал в команду недели Лиги Европы
Украинец Яремчук заявил, что не жалеет о скандальных высказываниях про сборную России 8
Экс-игрок "Ман Сити" Родуэлл пройдёт медосмотр в "Роме". Он полгода без клуба
«Спартак» принёс больше еврокубковых баллов, чем ЦСКА. Российский футбол в этом сезоне - кошмар 16
Сульшер: не хотим быть командой, которая только отсиживается у своей штрафной
Черышев назвал цель "Валенсии" на Лигу чемпионов
Сенников: Евсеев подрался со скандинавами и ушел прямо с игры через поля в неизвестном направлении 2
Морено: Месси не нужно тренировать, он сам и есть футбол
Бывший футболист сборной России рассказал, как Ходорковский убил льва 4
Скоулз: Озил мог бы стать решением проблем "Манчестер Юнайтед"
В Серии А задействуют антитеррористические устройства для борьбы с расизмом
Сенников: Нигматуллин возил с собой караоке. Партнёры просили: "Хватит!" 2
Бывший хавбек "Тоттенхэма": чтобы выиграть трофеи, Кейн должен перейти в "Сити"
Сенников: энергетика Губерниева просто зашкаливает. Час ночи? Мы должны жечь! 5
Все новости