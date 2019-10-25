Варди - о разгроме "Саутгемптона" со счетом 9:0: "Лестер" прям жаждал поставить этот рекорд

Нападающий "Лестера" Джейми Варди подвел итоги матча 10-го тура АПЛ с "Саутгемптоном" (9:0)."Джонни Эванс предупредил меня, что мы можем установить рекорд. При счете 6:0 он подбежал и сказал, что мы идем на рекорд. Он настаивал, что мы должны сделать это. Мы прям жаждали поставить этот рекорд.Мы начали матч очень хорошо, у "Саутгемптона" было удаление. Мы знали, что не должны останавливаться, и это принесло дивиденды. Это характеризует то, как сыграли парни. Мы хотим хорошо играть, и мы знаем, что можем стать проблемой для любого соперника и побеждать в матчах.Мы принимаем каждую игру такой, как она есть. Знаем, что у нас могут возникнуть проблемы. Впереди долгий сезон. Посмотрим, где мы окажемся по его итогам", — цитирует Варди ВВС.