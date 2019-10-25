Варди и Перес — вторая пара одноклубников в истории АПЛ с хет-триками в одном матче

25 октября "Лестер" нанес унизительное поражение "Саутгемптону" в матче 10-го тура АПЛ. "Лисы" разгромили "святых" со счетом 9:0, одержав самую крупную выездную победу в истории лиги.По хет-трику в составе победителей оформили нападающий Джейми Варди и полузащитник Айозе Перес. Еще по голу забили Бен Чилуэлл, Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон.Это второй случай в истории Премьер-лиги, когда два одноклубника забили по три гола каждый в одном матче. Ранее это удавалось лишь Роберу Пиресу и Джермейну Пеннанту, когда оба выступали за "Арсенал" в мае 2003 года. Тогда "канониры" обыграли все тот же "Саутгемптон" — 6:1.