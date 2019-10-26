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Тренер "Саутгемптона" — о поражении 0:9: это катастрофа

Главный тренер "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль принёс извинения за выступление своей команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с "Лестер Сити" (0:9).

"Я должен извиниться за это выступление. Я принимаю на себя всю ответственность за то, что произошло. Хочу сказать, что горжусь болельщиками, которые оставались на стадионе до конца матча. Понимаю, что было очень непросто смотреть на происходившее на поле тем, кто болеет за „Саутгемптон“. Мы должны принести извинения. После красной карточки каждая атака соперника завершалась голом. У нас не было вообще никакой защиты. Когда ты играешь так, то не удивляешься девяти пропущенным голам. Вы можете сказать, что мы сдались, что наше выступление было беспомощным. Вы можете назвать это как хотите. Это была катастрофа", — приводит слова Хазенхюттль The Guardian.

"Чемпионат"


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Теги: Саутгемптон АПЛ Лестер Хазенхюттль
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