» » Уткин - о разгромной победе "Лестера": счет 4:0, а Варди по фигу, у него перец в заднице

Уткин - о разгромной победе "Лестера": счет 4:0, а Варди по фигу, у него перец в заднице

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал победу "Лестера" над "Саутгемптоном" со счетом 9:0 в матче АПЛ.
Фото: РИА Новости
"Лестер" вечером раздолбал 9:0 "Саутгемптон", смотрится фантастически - красивая игра, вечерняя картинка, щедрый дождь все это время.
Я получил ответ на волновавший меня вопрос, почему Джейми Варди для меня особенный.

Я пришпилил видео внизу. Лестер ведет 4:0 в конце первого тайма. Все ясно уже. И до перерыва какие-то минуты. Но Варди же еще не забивал.

До этого - комбинации, розыгрыши, удары, объятия с радостными улыбками. И вот пятый гол забивает Варди. Посмотрите, этот гол выглядит иначе, как только мяч попадает к нему.

Мяч у Варди - а ему по фигу 4:0, у него перец в заднице. Ничего грациозного, все его движения можно озвучить да кадром "ах вы с*ки! Гуляете тут! Празднуете! Без меня!".

Эти финты - как резкая боксерская двойка, и соперник падает, и над ним не светлая улыбка Айосе Переса, а глумливый оскал ворвавшегося на абордажную палубу рыжего вояки. Ему очень весело и хорошо. Но хорошо и весело ему - вот так!", - написал Уткин.



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Теги: Уткин Лестер Саутгемптон АПЛ Варди
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