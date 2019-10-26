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Бербатов: чувствую себя дерьмово, когда смотрю на положение "МЮ" в АПЛ

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов высказался о турнирном положении "красных дьяволов". В девяти турах АПЛ манкунианцы набрали только 10 очков и занимают 14-е место.

"Все мы знаем, на каком месте находится "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице, никто не хочет их видеть так низко. Из-за этого я чувствую себя дерьмово, неприятная ситуация. Не думаю, что кому-то приятно смотреть в таблицу.

"Манчестер Юнайтед" — один из крупнейших клубов в мире. Не советую игрокам заглядывать в таблицу, это вряд ли пойдет им на пользу. С другой стороны, можно сказать: "Ну же, ребята. Посмотрите, где вы. Неужели вы заслужили быть здесь?" Если они продолжат играть так, как против "Ливерпуля", с агрессией, дела могут пойти на поправку", — приводит слова Бербатова The Sun.

Sport24


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Теги: Бербатов АПЛ Манчестер Юнайтед
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