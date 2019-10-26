Виллиан заявил, что планирует продлить контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Виллиан признался, что не хотел бы покидать лондонский клуб."Думаю, я еще способен попылить в Европе. Я очень счастлив в "Челси".Конечно, мой контракт подходит к концу, но сезон еще не заканчивается. Я всем доволен в "Челси" и планирую остаться здесь", — приводит слова Виллиана The Sun.Зарубежные СМИ сообщали, что Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне" или "Ювентусе".Бразильский хавбек выступает за "Челси" с 2013 года. С тех пор он провел 303 матча, забил 54 гола и отдал 54 результативные передачи. Ранее Виллиан играл за "Шахтер" и "Анжи".