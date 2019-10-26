В матче 10-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на своем поле разгромил "Астон Виллу" - 3:0.
Чемпионат Англии
10 тур
Голы: Стерлинг, 46, Де Брюйне, 65, Гюндоган, 70.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Фернандиньо, Стоунз, Менди (Анхелино, 73), Канселу, Гюндоган, Силва, Де Брюйне (Фоден, 76), Бернарду, Стерлинг (Агуэро, 76), Жезус.
"Астон Вилла": Хитон, Мингз, Энгельс, Таргетт, Гильбер, Накамба, Дуглас Луис, МакГинн, Грилиш (Эль Гази, 84), Трезеге, Уэсли (Дэвис, 71).
Предупреждения: Грилиш, 36, Фернандиньо, 57.
Удаление: Фернандиньо, 87.
"Манчестер Сити" со счетом 3:0 обыграл "Астон Виллу"
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