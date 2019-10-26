В Англии перенесли 6 матчей из-за проливных дождей

В Англии из-за непогоды перенесли шесть матчей, сообщает Daily Mail. Газоны не справляются с обильными осадками, а поле на некоторых стадионах напоминает болото.В Чемпионшипе не состоится матч "Ноттингем Форест" - "Рединг", а в Лиге 1 были перенесены встречи "Транмер Роверс" - "Донкастер Роверс" и "Линкольн Сити" - "Болтон".В четвертом по силе дивизионе Англии ливни помешали провести матчи "Форест Грин" - "Крю", "Гримсби Таун" - "Челтнем Таун" и "Маклсфилд Таун" - "Брэдфорд".