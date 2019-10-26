Пулишич стал первым оформившим хет-трик в истории АПЛ американцем

Полузащитник лондонского "Челси" Кристиан Пулишич в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) записал на свой счет хет-трик.Встреча проходила в гостях у "Бернли" и завершилась поражением хозяев со счетом 2:4.Пулишич стал первым американцем в истории АПЛ, забившим три мяча за одну игру. В январе 2012 года подобным достижением отметился экс-форвард "Фулхэма" Клинт Депси в матче с "Ньюкаслом".Напомним, что в стане "аристократов" Пулишич выступает с лета этого года. "Синие" купили его у дортмундской "Боруссии" за €64 млн.За текущий сезон американец на клубном уровне смог провести семь встреч, записав на свой счет пять голов.