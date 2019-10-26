Клопп: не мечтаю о титуле АПЛ. Я не мечтал о финале ЛЧ, а мы его выиграли!

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о борьбе за чемпионский титул английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне."Нет, я не мечтаю о титуле Премьер-лиги. Я не мечтал о финале Лиги чемпионов, а мы его выиграли! Но мы работаем над этим. Сейчас наша команда находится в лучшем положении, чем можно было ожидать до начала сезона.Мы создали прочную основу, с которой теперь нужно работать. Тяжелейший период когда-то наступит снова. Ноябрь, декабрь — будет безумие. Иногда нашей команде понадобится удача, поскольку мы не можем влиять на всё.Можно повлиять на определённый момент в определённой игре. Именно это мы и пытаемся делать. "Ливерпуль" должен сражаться. Нет никаких гарантий. Все могут мечтать, но кто-то должен работать", — сказал Клопп в интервью Sky Sports.