Клопп рассказал о мотивации "Тоттенхэма" в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, с какой мотивацией может выйти "Тоттенхэм" на матч десятого тура Английской премьер-лиги (РПЛ), передает The Telegraph.По мнению специалиста, дополнительной мотивацией для противников в этой встрече станет поражение "Тоттенхэма" в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда подопечные Клоппа вырвали победу со счетом 2:0."Тоттенхэм" — действительно хорошая команда, но она не может изменить того, что произошло в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. Однако "шпоры" могут использовать это как мотивацию, и это не будет на руку "Ливерпулю", — заявил Клопп.