» » Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов, не пожал руку Эмери и ушел с поля, сорвав с себя футболку

Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов, не пожал руку Эмери и ушел с поля, сорвав с себя футболку

Капитан "Арсенала" Гранит Джака был не в лучшем расположении духа во время сегодняшнего матча против "Кристал Пэлас". Швейцарский полузащитник не смог себя проявить и был заменен на 61-й минуте.

Фанаты принялись освистывать Джаку, поторапливая его покинуть поле. Хавбек, в свою очередь, начал провоцировать болельщиков, прикладывая к уху руку. По информации Mirror, футболист несколько раз повторил "fuck off" ("идите нахер"), после чего проигнорировал протянутую руку главного тренера команды Унаи Эмери. Джака сорвал с себя футболку и отправился в подтрибунное помещение.

Встреча на "Эмирейтс" завершилась ничьей — 2:2.

Напомним, поклонники "Арсенала" остались крайне недовольны назначением Джаки новым капитаном команды.



Sport24.ru


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Теги: Эмери Арсенал Кристал Пэлас АПЛ
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