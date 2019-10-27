Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов, не пожал руку Эмери и ушел с поля, сорвав с себя футболку

Granit Xhaka appears to tell Arsenal fans to 'f*** off' after the under-fire midfielder was substituted during Gunners' Premier League clash with Crystal Palace https://t.co/kShUsp5imD pic.twitter.com/zDh5Al5xc6 — MailOnline Sport (@MailSport) October 27, 2019

Капитан "Арсенала" Гранит Джака был не в лучшем расположении духа во время сегодняшнего матча против "Кристал Пэлас". Швейцарский полузащитник не смог себя проявить и был заменен на 61-й минуте.Фанаты принялись освистывать Джаку, поторапливая его покинуть поле. Хавбек, в свою очередь, начал провоцировать болельщиков, прикладывая к уху руку. По информации Mirror, футболист несколько раз повторил "fuck off" ("идите нахер"), после чего проигнорировал протянутую руку главного тренера команды Унаи Эмери. Джака сорвал с себя футболку и отправился в подтрибунное помещение.Встреча на "Эмирейтс" завершилась ничьей — 2:2.Напомним, поклонники "Арсенала" остались крайне недовольны назначением Джаки новым капитаном команды.