Капитан "Арсенала" оскорбил фанатов, не пожал руку Эмери и ушел с поля, сорвав с себя футболку

Фанаты принялись освистывать Джаку, поторапливая его покинуть поле. Хавбек, в свою очередь, начал провоцировать болельщиков, прикладывая к уху руку. По информации Mirror, футболист несколько раз повторил "fuck off" ("идите нахер"), после чего проигнорировал протянутую руку главного тренера команды Унаи Эмери. Джака сорвал с себя футболку и отправился в подтрибунное помещение.
Встреча на "Эмирейтс" завершилась ничьей — 2:2.
Напомним, поклонники "Арсенала" остались крайне недовольны назначением Джаки новым капитаном команды.
Granit Xhaka appears to tell Arsenal fans to 'f*** off' after the under-fire midfielder was substituted during Gunners' Premier League clash with Crystal Palace https://t.co/kShUsp5imD pic.twitter.com/zDh5Al5xc6— MailOnline Sport (@MailSport) October 27, 2019
Sport24.ru