Клопп прокомментировал травму Салаха

27 октября "Ливерпуль" на «Энфилд Роуд» одержал победу над "Тоттенхэмом" (2:1) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.Автором победного гола стал нападающий мерсисайдцев Мохамед Салах, реализовавший пенальти на 75-й минуте. Спустя 10 минут египтянин был заменен из-за повреждения лодыжки. Стоит отметить, что 27-летний футболист только недавно вернулся на поле после проблем с голеностопом.Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после окончания матча сообщил, что травма Салаха не носит серьезного характера."Ничего серьезного не случилось", — цитирует Клоппа The Mirror.