Эмери: Джака не прав. Мы обсудим эту ситуацию внутри команды

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал реакцию капитана команды Гранита Джаки на замену в матче с "Кристал Пэлас" (2:2).Швейцарец агрессивно отреагировал на свист болельщиков, не пожал руку Эмери и ушел в подтрибунное помещение."Он не прав, но мы обсудим эту ситуацию внутри команды. Он действительно поступил неправильно».Также Эмери посетовал на необъективное судейство."Я не понимаю решения арбитра, назначившего пенальти в ворота "Арсенала". На прошлой неделе судьи не обратились к помощи VAR, чтобы назначить пенальти в нашу пользу, но мы уважаем их решения. Мы заслуживали победить и хорошо отреагировали, когда "Кристал Пэлас" сравнял счет. Мы забили, но гол не засчитали.Болельщики призывали нас забить третий гол и выиграть матч, но этого не случилось", - цитирует Эмери BBC.