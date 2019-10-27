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Сульшер: "МЮ" должен был перебить оба незабитых пенальти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль должны были перебить пенальти в матче 10-го тура АПЛ против "Норвича" (победа "красных дьяволов" со счетом 3:1).

"Крул на ярд (91,44 см) вышел с линии ворот, поэтому судья мог дать Рэшфорду шанс перебить удар, хотя я и не считаю, что там был пенальти.

Это как то правило, что вратари могут находиться с мячом в руках не более 6 секунд. Пару месяцев его придерживались, а сейчас за этим никто особо не следит. То же самое и с пенальти — он на ярд отошел от линии. В первый месяц за этим следили, а сейчас перестали. Хотя проверить это так просто.

Крул при этом — один из лучших в мире в том, что касается отражения одиннадцатиметровых. Помните чемпионат мира-2014? Это тогда ван Гал снимал Силлессена (чтобы выпустить Крула на серию пенальти)? Но сегодня оба пенальти должны были быть перебиты.

В первом случае не считаю, что пенальти вообще был. Если нужно две минуты на просмотр повтора, и при этом все равно не все очевидно. Второй пенальти, как по мне, был. Я был бы не рад, если бы мы забили первый, но Маркус поступил благородно и промахнулся", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Sport24.ru


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
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