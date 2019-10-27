Сульшер: "МЮ" должен был перебить оба незабитых пенальти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает, что Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль должны были перебить пенальти в матче 10-го тура АПЛ против "Норвича" (победа "красных дьяволов" со счетом 3:1)."Крул на ярд (91,44 см) вышел с линии ворот, поэтому судья мог дать Рэшфорду шанс перебить удар, хотя я и не считаю, что там был пенальти.Это как то правило, что вратари могут находиться с мячом в руках не более 6 секунд. Пару месяцев его придерживались, а сейчас за этим никто особо не следит. То же самое и с пенальти — он на ярд отошел от линии. В первый месяц за этим следили, а сейчас перестали. Хотя проверить это так просто.Крул при этом — один из лучших в мире в том, что касается отражения одиннадцатиметровых. Помните чемпионат мира-2014? Это тогда ван Гал снимал Силлессена (чтобы выпустить Крула на серию пенальти)? Но сегодня оба пенальти должны были быть перебиты.В первом случае не считаю, что пенальти вообще был. Если нужно две минуты на просмотр повтора, и при этом все равно не все очевидно. Второй пенальти, как по мне, был. Я был бы не рад, если бы мы забили первый, но Маркус поступил благородно и промахнулся", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.