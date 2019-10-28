"Саутгемптон" отправит часть зарплаты в Фонд Святых после разгрома от "Лестера"

Футболисты и тренерский штаб "Саутгемтона" переведут часть заработной платы в благотворительный фонд."В качество первого шага команда решила, что пожертвует свою заработную плату со дня игры в Лестере в Фонд Святых, чтобы помочь, той жизненно важной работе, которую ведёт благотворительная организация", — появилось сообщения на официальном сайте клуба.Напомним, "Саутгемптон" проиграл "Лестер Сити" в матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе "Сент-Мэри" и завершилась победой "лис" со счётом 9:0. Для "Саутгемптона" это поражение стало самым крупным в истории. Ранее "святые" не пропускали больше восьми мячей в одной встрече.При этом, "Лестер" одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии.