Эмери раскритиковал судью из-за отмены гола "Арсенала" в матче с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 10-го тура АПЛ с "Кристал Пэлас". Встреча завершилась со счётом 2:2, а в концовке арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол защитника "канониров" Сократиса Папастатопулоса."Я не понимаю, почему судья поступил таким образом. На прошлой неделе арбитры не использовали VAR, когда нужно было назначить пенальти в ворота нашего соперника. Но мы уважаем это.А две недели назад нужно было назначать пенальти в ворота "Борнмута" за фол на Пепе. Но и там этот момент не стали проверять.Отмена гола Сократиса — плохое решение, мы заслуживали победы, хорошо играли после того, как соперник сравнял счёт. Мы забили, но наш гол не засчитали", — цитирует Эмери BBC.