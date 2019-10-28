Харри Реднаппа увезли в больницу с застрявшим в ухе наушником

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп выступил экспертом на английском телеканале BT Sport, но после программы не смог достать наушник.Съемочная группа попыталась извлечь предмет из уха 72-летнего специалиста, но не помогли даже плоскогубцы. В итоге Реднаппу пришлось отправиться в больницу. Врачи достали пластик, после чего экс-тренер вернулся в студию."Когда я пришел, мне вставили наушник, но когда я попытался его вынуть, часть его отломилась и застряла.Я поехал в больницу, потому что когда парни попытались достать наушник, загнали его только глубже", — цитирует Реднаппа The Sun.