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Харри Реднаппа увезли в больницу с застрявшим в ухе наушником

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Реднапп выступил экспертом на английском телеканале BT Sport, но после программы не смог достать наушник.

Съемочная группа попыталась извлечь предмет из уха 72-летнего специалиста, но не помогли даже плоскогубцы. В итоге Реднаппу пришлось отправиться в больницу. Врачи достали пластик, после чего экс-тренер вернулся в студию.

"Когда я пришел, мне вставили наушник, но когда я попытался его вынуть, часть его отломилась и застряла.

Я поехал в больницу, потому что когда парни попытались достать наушник, загнали его только глубже", — цитирует Реднаппа The Sun.

Sport24.ru


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Теги: Реднапп Тоттенхэм АПЛ
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