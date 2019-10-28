Гвардиола вспомнил свое первое впечатление от Месси: думал, что с ним мы можем выиграть все

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вспомнил свой период работы в "Барселоне".Гвардиола работал в каталонском клубе с 2008 по 2012 год. За этот период команда выиграла 14 различных титулов."Мне однажды сказали, что в молодежной команде есть очень талантливый парень. Сказали, что он маленький, но много забивает и хорошо владеет мячом. Я впервые увидел его в магазине Nike вместе с его отцом и сразу подумал: "И этот парень должен быть хорош?" Но мы хорошо начали сезон, одержали победы со счетом 6:1 и 5:0, а Месси забил три гола. Я думал, что с Месси мы можем выиграть все.Мы шли от игры к игре. Обычно такими вещами насладиться не успеваешь, просто наблюдаешь, как строится команда, как все начинает работать. Люди потихоньку начинали ладить, появлялось взаимопонимание. Потихоньку игроки понимали, кто лучше, и не беспокоились по поводу зарплат. В «Барселоне» играла группа друзей, которая часто ходила вместе на ужин. Такой коллектив знает, как преодолеть сложный период. Это был приятно. Хотя груз ответственности был такой, что времени насладиться результатами у нас не было", — цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.