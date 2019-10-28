Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не вернется на поле раньше конца ноября, сообщает The Guardian.
В сентябре футболист повредил колено. Юрген Клопп выпустил Матипа на поле "Олд Траффорд" 20 октября, но оказалось, что игрок еще не полностью оправился от травмы. В этот раз "Ливерпуль" не станет форсировать восстановление защитника и дождется следующей паузы на матчи сборных.
28-летний Матип перешел в "Ливерпуль" на правах свободного агента в 2016 году. В составе мерсисайдцев футболист провел 108 игр и забил 5 голов. В октябре Матип подписал с клубом новое долгосрочное соглашение.
Sport24
Защитник "Ливерпуля" Матип вернется на поле в конце ноября
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