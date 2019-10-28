Защитник "Ливерпуля" Матип вернется на поле в конце ноября

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип не вернется на поле раньше конца ноября, сообщает The Guardian.В сентябре футболист повредил колено. Юрген Клопп выпустил Матипа на поле "Олд Траффорд" 20 октября, но оказалось, что игрок еще не полностью оправился от травмы. В этот раз "Ливерпуль" не станет форсировать восстановление защитника и дождется следующей паузы на матчи сборных.28-летний Матип перешел в "Ливерпуль" на правах свободного агента в 2016 году. В составе мерсисайдцев футболист провел 108 игр и забил 5 голов. В октябре Матип подписал с клубом новое долгосрочное соглашение.