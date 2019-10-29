Обамеянг может покинуть "Арсенал", если клуб не попадет в топ-4 в АПЛ

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг готов уйти из команды по окончании сезона, если канониры не завершат чемпионат Англии в первой четверке, сообщает Telegraph.30-летний футболист обеспокоен тем, что "Арсенал" в последние годы не пробивается в групповую стадию Лиги чемпионов. После 10 туров текущего сезона лондонцы идут в таблице на 5-м месте.В сезоне-2019/20 Обамеянг провел 12 матчей, в которых забил 8 голов. Он перешел в "Арсенал" из дортмундской "Боруссии" в начале 2018 года.