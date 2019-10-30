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Моуринью может возглавить "Арсенал", чтобы побить еще один рекорд Англии

Португальский специалист Жозе Моуринью может стать новым главным тренером лондонского "Арсенала", сообщает The Sun.

Моуринью хочет стать первым тренером в истории, кто выигрывал бы крупные трофеи с тремя разными английскими клубами. Ранее ему трижды покорилось чемпионство Англии с "Челси" и Лига Европы с "Манчестер Юнайтед".

Ранее португалец претендовал на пост в "Тоттенхэме", однако теперь появился вариант с "Арсеналом" в связи с растущим давлением на нынешнего тренера Унаи Эмери.

Последним клубом "Особенного" был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в декабре 2018 года.

Sport24


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Теги: Моуринью Арсенал АПЛ
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