Бывший игрок "Арсенала" оштрафован за угрозы в адрес жены. Он обещал, что та закончит в гробу

Бывший нападающий "Арсенала" и сборной Англии Фрэнсис Джефферс оказался на скамье подсудимых из-за неприятного сообщения в адрес жены при переписке с ней, сообщает The Mirror. 38-летний Джефферс отправил сообщения в ватсап супруге Люси, увидев ее в компании другого мужчины.Джефферс, который сейчас тренирует молодежную команду «Эвертона», в среду предстал перед магистратским судом Ливерпуля. Там экс-футболист признал себя виновным в отправке крайне оскорбительного сообщения в адрес жены.Супруги прожили вместе 20 лет, 10 из них провели в браке, но в этом году расстались и сейчас завершают развод.Люси 1 июня связалась с полицией, сообщив о продолжающихся проблемах с Джефферсом, притом часть ее жалобы была связана с разрывом отношений между супругами.Однако она также сообщила, что 29 мая Джефферс через ватсап отправил ей сообщения, в которых намекнул на то, что ее жизнь окончена, упомянув гроб. Люси посчитала, что сообщение представляет угрозу для ее жизни.Председатель жюри магистрата Питер Фишер запретил бывшему футболисту входить в дом супруги и кафе в центре города на условиях 12-месячного запретительного приказа. Также Джефферс был оштрафован на 625 фунтов, и также суд приказал Фрэнсису покрыть судебные издержки истца.