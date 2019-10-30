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"Ливерпуль" по пенальти обыграл "Арсенал". В основное время команды забили друг другу по пять голов

Состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Встреча состоялась на стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев в серии пенальти (5:5, 5:4 — по пенальти).
Кубок Английской лиги

4 раунд

Голы: Мустафи, 6 (аг), Милнер, 43 (пен), Окслэйд-Чемберлен, 58, Ориги, 62, 90+4 - Торрейра, 19, Мартинелли, 26, 36, Мэйтлэнд-Найлс, 54, Уиллок, 71.

"Ливерпуль": Келлехер, ван ден Берг, Гомес, Милнер, Уильямс, Кейта (Джонс, 55), Лаллана, Окслэйд-Чемберлен (Чиривелла, 81), Брюстер, Эллиотт, Ориги.

"Арсенал": Мартинес, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Тирни, 83), Бельерин, Уиллок, Торрейра (Сeбальос, 72), Сака, Мэйтлэнд-Найлс, Озил (Гендузи, 65), Мартинелли.

Предупреждения: Брюстер, 24, Лаллана, 44, Уиллок, 63, Колашинац, 77, Сака, 85.


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