В матче Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси" со счетом 2:1.
Кубок Англии
4 раунд
Голы: Рашфорд, 25, 73, Батшуайи, 61.
Челси: Кабальеро, Джеймс, Гехи, Алонсо, Зума, Ковачич, Жоржиньо, Гилмор (Маунт, 70), Пулишич (Родригес, 77), Хадсон-Одои, Батшуайи (Абрахам, 78)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Рохо, Линделёф (Марсьяль, 66), Магуайр, Уильямс, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Джеймс, Лингард (Перейра, 67), Рашфорд (Янг, 80)
Предупреждения: Мактоминай, 11, Батшуайи, 18, Фред, 83
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Челси"
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