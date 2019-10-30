"Ливерпуль" пропустил 5 голов в домашнем матче во второй раз за последние 66 лет

"Ливерпуль" на своем поле по пенальти обыграл "Арсенал" в матче 1/8 Кубка английской лиги.Основное время встречи завершилось вничью со счетом 5:5. В серии 11-метровых со счетом 5:4 сильнее оказалась команда Юргена Клоппа."Ливерпуль" лишь во второй раз за последние 66 лет пропустил пять или более голов в домашнем матче. Впервые это произошло в игре Кубка лиги против того же "Арсенала" (3:6) в январе 2007 года.