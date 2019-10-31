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АПЛ может запретить удары головой из-за угрозы деменции

Английская премьер-лига (АПЛ) рассматривает возможность ввести запрет на удары головой на академическом уровне в связи с тем, что они могут привести к деменции — приобретенному слабоумию. Об этом сообщает The Sun.

О запрете на подобные касания в премьер-лиге стали думать после того, как исследования ученных из Глазго выяснили, что они ведут к нарушениям в работе мозга.

Сообщается, что ученые смогли выявить закономерность в смерти игроков в результате дегенеративных заболеваний мозга и ударов головой. Тестам подверглись 7676 мужчин, которые профессионально играли в Шотландии и родились в период с 1900 по 1976 год.

Стоит отметить, что в США подобный запрет действует с 2016 года. Там игрокам младше 10 лет не разрешается вообще играть головой, а до 13 лет установлен лимит по количеству касаний. Также запрет на удары головой для детей до 12 лет рассматривает Шотландская футбольная ассоциация (SFA).

"Газета.ру"


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