АПЛ может запретить удары головой из-за угрозы деменции

Английская премьер-лига (АПЛ) рассматривает возможность ввести запрет на удары головой на академическом уровне в связи с тем, что они могут привести к деменции — приобретенному слабоумию. Об этом сообщает The Sun.О запрете на подобные касания в премьер-лиге стали думать после того, как исследования ученных из Глазго выяснили, что они ведут к нарушениям в работе мозга.Сообщается, что ученые смогли выявить закономерность в смерти игроков в результате дегенеративных заболеваний мозга и ударов головой. Тестам подверглись 7676 мужчин, которые профессионально играли в Шотландии и родились в период с 1900 по 1976 год.Стоит отметить, что в США подобный запрет действует с 2016 года. Там игрокам младше 10 лет не разрешается вообще играть головой, а до 13 лет установлен лимит по количеству касаний. Также запрет на удары головой для детей до 12 лет рассматривает Шотландская футбольная ассоциация (SFA).