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Колашинац: Озил сейчас немного недоволен, но это не сказывается на его работе на тренировках

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац рассказал о важности для команды его друга полузащитника Месута Озила.

Озил в последнее время получает мало игровой практики, часто оставаясь на скамейке запасных.

"Месут — очень целеустремленный игрок. Сейчас он немного недоволен, но вы не увидите этого, если последите за ним на тренировках. Он делает все, что в его силах, занимается дополнительно индивидуально, чтобы быть на должном уровне.

Месут есть Месут. У него много сильных качеств. Например, противник может выставить против него сразу двух футболистов, что создает для нас свободное пространство. Это имеет большое значение во время матча. Озил — один из лучших футболистов Европы. Думаю, он очень поможет команде, когда вернется", — цитирует футболиста Premier League Productions.

Sport24.ru


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Теги: Колашинац Озил Арсенал АПЛ
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