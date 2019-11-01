Колашинац: Озил сейчас немного недоволен, но это не сказывается на его работе на тренировках

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац рассказал о важности для команды его друга полузащитника Месута Озила.Озил в последнее время получает мало игровой практики, часто оставаясь на скамейке запасных."Месут — очень целеустремленный игрок. Сейчас он немного недоволен, но вы не увидите этого, если последите за ним на тренировках. Он делает все, что в его силах, занимается дополнительно индивидуально, чтобы быть на должном уровне.Месут есть Месут. У него много сильных качеств. Например, противник может выставить против него сразу двух футболистов, что создает для нас свободное пространство. Это имеет большое значение во время матча. Озил — один из лучших футболистов Европы. Думаю, он очень поможет команде, когда вернется", — цитирует футболиста Premier League Productions.