Гвардиола поддержал Клоппа: нужно меньше турниров, больше времени на восстановлени

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал коллегу из "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который посетовал на слишком большое количество матчей в сезоне.Ранее "Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги. Матчи этой стадии турнира намечены на 17 и 18 декабря. При этом 18 декабря мерсисайдцы также должны провести полуфинальную встречу клубного чемпионата мира, который будет проходить в Катаре."Я полностью согласен с Клоппом. Нам нужно меньше матчей, меньше турниров, больше времени на восстановление. Зимой мы играем 27-го и 29-го декабря.Данный вопрос всегда вызывает дискуссии, на встречах УЕФА постоянно обсуждают это. Я с Юргеном, когда он делает подобные заявления", — цитирует Гвардиолу Manchester Erevening News.