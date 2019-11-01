Крауч готов переименовать своего пятимесячного сына в честь Ориги

That’s it I’m changing the name https://t.co/N5q7L72IUm — Peter Crouch (@petercrouch) November 1, 2019

Очередной важный поздний гол нападающего "Ливерпуля" Дивока Ориги дал повод бывшему форварду красных Питеру Краучу переименовать своего сына в честь бельгийца.Ориги, оформивший дубль в ворота "Арсенала" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (5:5, 5:4 в пользу "Ливерпуля" по пенальти), второй из своих мячей забил на 4-й добавленной минуте, чем помог мерсисайдцам избежать поражения.У Крауча и его жены Эбби Клэнси в июне 2019 года родился четвертый ребенок. Питер, который находился под впечатлением от геройств Ориги в прошлом сезоне (среди прочего Дивок забил важные голы в полуфинале и финале Лиги чемпионов), пошутил, что назвал сына Дивок Самрат Крауч (Самрат — отсылка к любимому индийскому ресторану Крауча).Разумеется, жена Питера была бы несогласна. Ребенка на самом деле назвали Джеком.Однако новые подвиги Ориги вынудили Крауча отреагировать. Питер репостнул себе запись одного из болельщиков "Ливерпуля", где упоминаются важные голы Ориги за последние месяцы. Крауч прокомментировал этот пост следующей фразой:"Вот и оно. Меняю имя".