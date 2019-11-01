Клопп рассказал о травме Салаха в преддверии матча с "Астон Виллой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии выездного матча 11-го тура АПЛ с "Астон Виллой" рассказал о травме нападающего Мохамеда Салаха."С ним все должно быть в порядке. Салах должен был заниматься своими делами, но в пятницу он присутствовал на тренировке. Думаю, что эта ситуация больше раздражает его, нежели меня.В его лодыжке собирается жидкость, но он должен справиться с этим. Мы вытащим его из этого состояния, и Мохамед вернется. Учитывая то, что я слушал от врачей, это не настоящая травма, поэтому он должен быть в порядке. Сыграет ли он с "Астон Виллой" мы пока не решили", — цитирует Клоппа The Mirror.Матч "Астон Вилла" — "Ливерпуль" состоится 2 ноября. Начало — в 18:00 мск.