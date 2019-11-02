Гвардиола: скаутский отдел "Манчестер Сити" гораздо важнее тренера и игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отдал должное работе скаутов "горожан". По мнению Гвардиолы, это самый важный департамент клуба и именно от его работы зависят успехи команды на поле. Трансферами в "Манчестер Сити" занимается спортивный директор Чики Бегиристайн."Самый важный отдел — скаутский отдел. Гораздо важнее, чем тренер и игроки. Когда Чики Бегиристайн и другие делают правильный выбор, на 80% все сделано. Когда они этого не делают, ты тратишь много времени и энергии, стараясь исправить это. Такое у меня ощущение", — приводит слова Гвардиолы The Guardian.