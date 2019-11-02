Экс-вратаря "Реала" могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

Бывший вратарь мадридского "Реала" Кико Касилье, ныне защищающий цвета "Лидс Юнайтед", может быть наказан в связи с расистским скандалом. Об этом сообщает The Sun.Известно, что испанца обвиняют в оскорблениях нападающего "Чарльтон Атлетик" Джонатана Леко. Инцидент произошел 28 сентября в матче девятого тура Чемпионшипа, который завершился со счетом 1:0 в пользу "Чарльтона".Сообщается, что вина вратаря уже установлена. О том, как именно накажут футболиста, станет известно 6 ноября. Ожидается, что его дисквалифицируют на срок до 12 матчей. Таким образом, игрок "Лидс" выйдет на поле лишь в следующем году.