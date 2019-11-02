» » Экс-вратаря "Реала" могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

Экс-вратаря "Реала" могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии

Бывший вратарь мадридского "Реала" Кико Касилье, ныне защищающий цвета "Лидс Юнайтед", может быть наказан в связи с расистским скандалом. Об этом сообщает The Sun.

Известно, что испанца обвиняют в оскорблениях нападающего "Чарльтон Атлетик" Джонатана Леко. Инцидент произошел 28 сентября в матче девятого тура Чемпионшипа, который завершился со счетом 1:0 в пользу "Чарльтона".

Сообщается, что вина вратаря уже установлена. О том, как именно накажут футболиста, станет известно 6 ноября. Ожидается, что его дисквалифицируют на срок до 12 матчей. Таким образом, игрок "Лидс" выйдет на поле лишь в следующем году.

"Газета.ру"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реал Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Масалитин: "Зенит" подарил ЦСКА одно очко 1
Пономарев: Азмуна нужно было удалять
Сульшер: "Борнмуту" понадобилось немного магии, чтобы победить "Манчестер Юнайтед"
"Севилья" и "Атлетико" не выявили победителя
Рауш: все говорят про Ордеца, но забывают про то, как вытащил мяч Шунин
Экс-вратаря "Реала" могут дисквалифицировать на 12 матчей за расизм в Англии
Бийол подвел, Магнуссон затащил, Дзюба и Азмун сыграли слабо. Оценки матча "Зенит" - ЦСКА 6
Каборе - об удалении в матче с "Ахматом": у меня нет вопросов к судейству
Гончаренко: мы сюда приехали не отсиживаться, искали свой шанс 10
Семак: сами себе привезли обидный гол. Разочарованы результатом 29
Кирьяков: честно говоря, "Ахмат" был ближе к победе, чем "Динамо" 1
ЦСКА на выезде сыграл вничью с "Зенитом" 162
Вилков старался изо всех сил, но между "Зенитом" и ЦСКА лишь ничья 36
Мелкадзе: после ухода Григоряна кардинально ничего не поменялось
Костюков: нам очень нужны очки и победы для уверенности
Силкин: "Динамо" долгое время смотрелось довол робко
Пильгуй: не понравилось качество игры "Динамо", "Ахмат" выглядел лучше 1
"Ливерпуль" вырвал победу над "Астон Виллой", забив на 87 и 90+4 минутах. "Сити" обыграл "Саутгемптон" 2
"Арсенал" упустил победу над "Вулверхэмптоном"
"Барселона" потерпела поражение от "Леванте"
Филипп: мы должны учесть наши ошибки и в дальнейшем стать сильнее 1
"Лейпциг" забил восемь голов "Майнцу" 1
Шунин: готовился к матчу с "Ахматом" и даже не мог представить, что провел за "Динамо" уже 250 игр
"Айнтрахт" со счетом 5:1 разгромил "Баварию" 1
Шалимов: после матча я покричал немного в раздевалке 1
"Рома" одержала победу над "Наполи"
"Тамбов" в гостях обыграл "Сочи" 7
Газизов: поле у нас хорошего качества. Никто не ропщет 1
Сульшер: Марсьяль все больше похож на игрока, который хочет забивать голы, а не показывать трюки
"Зенит" - ЦСКА: команды назвали стартовые составы 21
Все новости