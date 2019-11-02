Лэмпард стал вторым тренером в истории "Челси", выигравшим 7 выездных матчей подряд

В субботу, 2 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии "Уотфорд" - "Челси". Встреча прошла в Уотфорде и завершилась победой лондонцев со счетом 2:1.Для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда это гостевая победа стала 7-й подряд. Это позволило ему повторить клубный рекорд, установленный Бобби Кэмпбеллом в 1989 году."Челси" с 23 очками занимает 3-е место в чемпионате Англии.