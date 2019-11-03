Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане поделился мнением о "Золотом мяче" и форвардах Лионеле Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
"Как я уже говорил, выиграть "Золотой мяч" — моя детская мечта. Я один из кандидатов на эту награду, потому что работал в течение длительного времени. Этот приз скорее мечта, чем навязчивая идея, в первую очередь я думаю об интересах команды.
Лионель Месси и Криштиану Роналду — монстры футбола. Думаю, мне всё ещё далеко до них, но я сделаю всё возможное, чтобы это исправить", - цитирует Мане L’?quipe.
"Чемпионат.сом"
Мане: мне все еще далеко до Месси и Роналду
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