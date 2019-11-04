Вратарь "Уотфорда": если бы забил "Челси", мог бы завершать карьеру

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал о концовке матча 11 тура АПЛ с "Челси", в которой он пришёл в чужую штрафную на подачу стандарта и сумел нанести удар, отражённый его коллегой по амплуа Кепой Аррисабалагой.

Фостер с вратарём "Челси" Кепой, лишившим коллегу гола. Фото: Bildbyr?n

Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал о концовке матча 11 тура АПЛ с "Челси" (1:2), в которой он пришёл в чужую штрафную на подачу стандарта и сумел нанести удар, отражённый его коллегой по амплуа Кепой Аррисабалагой.



- Ни раз в жизни не забивал, а в этом матче был как никогда близко к голу. Нужно признать, что Кепа сделал по-настоящему классный сэйв. Тогда я просто закрыл глаза и ждал, что будет. Если бы я забил, мог бы заканчивать карьеру, - сказал Фостер Sky Sports.



36-летний Фостер стал известен, будучи резервным голкипером "Манчестер Юнайтед" во второй половине прошлого десятилетия. Помимо "Уотфорда", он выступал за "Бирмингем" и "Вест Бромвич".