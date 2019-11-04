» » Д. Реднапп: Гвардиола сказал о симуляциях Мане, потому что боится его

Д. Реднапп: Гвардиола сказал о симуляциях Мане, потому что боится его

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Реднапп прокомментировал высказывание главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы про нападающего красных Садио Мане.

После волевой победы мерсисайдцев над «Астон Виллой», добытой на последних минутах благодаря голу и результативной передаче сенегальца, испанский специалист заявил следующее: «За последние годы он забил много таких голов за «Ливерпуль». Это случается потому, что он имеет особенный талант. Иногда он симулирует, а иногда благодаря своему таланту забивает невероятные голы на последних минутах».

«Слова Гвардиолы про Мане и симуляции стали для меня неожиданностью. Нечастно услышишь от тренера подобные вещи про игрока другой команды, но я не думаю, что он пытается завести Садио в преддверии матча на «Энфилде». Это не были игры разума. Думаю, Гвардиола по-настоящему боится Мане и всё время думает об опасности, которую он несёт. Хосеп знает, что это самый важный игрок «Ливерпуля». Садио – элемент номер один в команде Клоппа, что он и доказал в матче с «Астон Виллой», — цитирует Реднаппа Чемпионат со ссылкой на Daily Mail.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится 10 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнётся в 19:30 мск.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Реднапп Мане Гвардиола Ливерпуль Манчестер Сити
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Григорян может возглавить сборную Армении или "Пюник"
"Тоттенхэм" подаст апелляцию на красную карточку Сона, сломавшего ногу Гомешу 1
Матч против "Арсенала" станет 100-м для "Спартака" на "Открытие Арене" 1
Дзюба поздравил болельщиков с Днем народного единства 2
Годзюр организовал главный вратарский фейл первого круга. Из-за него "Урал" проиграл
"Краснодар-2" обыграл "Авангард", одержав первую в сезоне победу на своем поле
"Оренбург" на выезде обыграл "Урал"
Еременко — лучший игрок "Ростова" в октябре
ФИФА угрожает "Кардиффу" запретом на трансферы, если клуб не заплатит за переход погибшего Салы
"Крылья Советов" — "Рубин": стали известны стартовые составы команд
"Шальке" стал рекордсменом Бундеслиги по числу игроков, забивавших за клуб
Левандовски необходима операция. Игрок пропустит матчи сборной Польши в отборе Евро-2020
Д. Реднапп: Гвардиола сказал о симуляциях Мане, потому что боится его
Источник: "ПСЖ" интересуется Головиным 7
Капелло: "Милан" в беде. Они играют со страхом
Видео гола Фамейе, благодаря которому "Оренбург" повёл в матче с "Уралом"
Руммениге - об отставке Ковача: результаты и выступление команды показали, что нужно действовать
Азмун: "Зенит" - топ-клуб. Надеюсь, буду играть за него долгие годы 16
Каррагер: не могу поверить в это, но больше не хочу использования ВАР
Тосун - о травме Гомеша: лучше бы мы проиграли 0:5, и этого не случилось!
На матче "Крылья Советов" - "Рубин" будет разыгран автомобиль 1
"Урал" - "Оренбург": в нападении команд сыграют Погребняк и Фамейе
"Эвертон" начал расследование в отношении фаната, оскорбившего Сона на расовой почве 1
Черчесов: перевёл игрока на другую позицию - 4 месяца со мной не разговаривал. Потом обратно не захотел 1
Гацкан: хотел передавать традиции "Ростова" на поле, а не с лавочки 1
Бакаев и Ломовицкий не сыграют в матче "Спартак" - "Арсенал" 3
Суррогатная мать родила Хамесу Родригесу сына 4
Ковач сам решил подать в отставку с поста тренера "Баварии"
Вратарь "Уотфорда": если бы забил "Челси", мог бы завершать карьеру
Черчесов: в детстве реально играли на камнях. А я вратарь 1
Все новости