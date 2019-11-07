Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери после матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы с португальской "Виторией" (1:1) прокомментировал слухи о том, что его может заменить Жозе Моуринью.
"Я тренер. В Лиге Европы мы хотим занять первое место в группе. Теперь будем готовиться к матчу АПЛ.
В матче с "Виторией" мы хотели не пропустить, но нам нужно надежнее играть в обороне. В целом в Лиге Европы мы добиваемся хороших результатов, много забиваем и мало пропускаем", — цитирует тренера Goal.
"Арсенал" набрал 10 очков в 4 турах, уверенно лидируя в группе F.
Sport24
Эмери: Моуринью в "Арсенале"? Я тренер
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