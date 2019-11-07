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Клопп: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" вывели друг друга на реально высокий уровень

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о "Манчестер Сити" накануне их матча в рамках 12-го тура чемпионата Англии.

"Я не знаю. Сейчас только 12-й тур, так что, очевидно, впереди еще будут матчи. Помним ситуацию с "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, когда мы проиграли лишь одну игру, что в итоге сыграло решающую роль.

Предстоит еще так много матчей, а самый напряженный период года — ноябрь, декабрь и январь — еще не наступил, поэтому мы должны быть готовы ко всем матчам. В настоящее время мы сосредоточены на подготовке к этой игре, но не слишком много думаем о том, какое влияние она окажет на остальную часть сезона.

Этот сезон отличается от предыдущего, и мы не знаем, как он пройдет. Мы вывели друг друга на действительно высокий уровень. В позапрошлом сезоне, который они завершили со 100 очками, было реальное давление, и я не могу проявить ничего кроме уважения за то, что в прошлом они набрали 98 очков, но наверняка мы были причиной этого, поскольку мы давили на них очень сильно", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится 10 ноября, начало — в 19:30 мск.

Sport24


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Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ
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