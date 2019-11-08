Гвардиола: прямо сейчас "Ливерпуль" - сильнейшая команда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий в преддверии выездного матча 12-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем"."Прямо сейчас "Ливерпуль" — сильнейшая команда в мире. Нас ждёт 90 минут матча, и мы будем следовать плану.У Юргена Клоппа всё получилось здесь и в дортмундской "Боруссии". Легко проанализировать, насколько велико его влияние в "Ливерпуле". Когда он принял команду, она не претендовала на титул, а через три-четыре года он построил нечто удивительное.Закончится ли гонка за титул, если мы проиграем? Не знаю. Впереди ещё много встреч. Мы хотим сражаться до последнего в воскресенье и во всех матчах, которые нам предстоит провести", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.