Напавший с ножом на Озила и Колашинаца мужчина получил 10 лет тюрьмы

Нападавший с ножом на двух футболистов "Арсенала" Эшли Смит приговорен к 10 годам тюремного заключения, сообщают британские СМИ.Смит и его подельник Джордан Нортовер 25 июля совершили нападение на машину, в которой находились игроки "Арсенала" Месут Озил и Сеад Колашинац. Угрожая футболистам ножом, преступники хотели ограбить спортсменов, в частности отобрать часы стоимостью в 200 тысяч фунтов.Колашинац голыми руками пошел против преступников и отогнал их от автомобиля. После этого Колашинац сел обратно в машину, а грабители преследовали обоих до турецкого ресторана, у которого Озил остановился и попросил помощи у персонала. После этого нападавшие скрылись.