Эррера: порой в "МЮ" футбол не был на первом месте

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера, перешедший в парижский клуб на правах свободного агента летом 2019 года из "Манчестер Юнайтед", обозначил разницу между клубами."Я не могу говорить о том, что происходило здесь в предыдущие сезоны, потому что меня тут не было, но, поскольку сейчас я здесь, то вижу, что я нахожусь в клубе, в котором думают исключительно о футболе. И я говорю это искренне, потому что иногда, если смотреть со стороны, может показаться, что у "ПСЖ" есть некая гламурная сторона, которая может раздражать некоторых. Но здесь мы потеем, тренируемся и работаем.Что касается "Манчестер Юнайтед", то я был очень счастлив в этом невероятном клубе. Я очень благодарен болельщикам. Честно говоря, я был очень счастлив в Манчестере, но в клубе были моменты, когда я чувствовал, что футбол не был на первом месте", — цитирует Эрреру So Foot.